غياب الموظفين عن مكاتبهم.. كاتب سعودي: انتقدت هذا الرجل والآن أشيد به

انتقدت.. والآن أشيد بهذا الرجل

ويروي "المرواني" عن أحد مديري الإدارات قائلاً: "سبق وأن انتقدت - ربما قبل عامين- في مقالٍ لي، الأستاذ ناصر العبدالكريم، المدير العام لإدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، لوجود بعض السلبيات من وجهة نظري الشخصية، وربما هي قرارات تحمل الإيجابيات التي لا نعلم خفاياها.. حيث زرت -آنذاك- إدارة تعليم المدينة لأمرٍ بسيط، وإذا بي أجد أن هناك مَن لديه اجتماع، ومَن لديه مدارس، والأمر لا يرقى لأن أشغل المسؤول الأول، ولكن ربما لأكون شاهداً على نبل وأخلاق ومعاملة المسؤول الأول للمراجعين، ومَن له حاجة أو مشكلة، فلم يجد لها باباً يطرقه إلا باب مدير عام إدارة التعليم، فوجدته خارج مكتبه بعد الظهر وسط المراجعين بصالون الاستقبال، وليس بمكتبه، يسمع ويُوجِّه ويحل بابتسامة وروح طيبة، فيا ليت نظراءه وبقية مسؤوليه بمثل أريحيته، فبعد أن خلص من الجميع، دخل مكتبه، فدخلتُ معه، ووجدتُ من الصعوبة أن أصف جمال اللقاء القصير، ولولا مشاغله لما تحرَّكت شبراً من مكتبه، فهو ذو حديث لا يُمَل.. ولكني تذكَّرتُ أن لي زوجة لا تجيد قيادة السيارة، وأنه عليَّ أن أُسرع، فقد جاء دور المدارس، ولكن لمتقاعد تحوَّل من مكتبة المدرسة، لمُقوّد السيارة!!".