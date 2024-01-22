وزير العدل يعلن عن المنصة الموحدة لقسمة التركة

وأكد معاليه خلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار، في الرياض اليوم، أن المنصة تهدف إلى تسهيل وتنظيم عملية قسمة التركة بين الورثة بشكل إلكتروني وفعّال، والحد من النزاعات القضائية المتعلقة بقسمة التركات، من خلال تصنيف التركات وإيجاد معالجات للإشكالات الواقعية، وأتمتة جميع ما يمكن معالجته من إجراءات بشكل إلكتروني.