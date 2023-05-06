ما أهداف الوساطة السعودية الأمريكية من جمع طرفي النزاع السوداني على مائدة المفاوضات؟

ودعت الدولتان الطرفين المتحاربين إلى الانخراط الجاد في المحادثات لوقف العمليات العسكرية، والتأكيد على إنهاء الصراع، ولا شك أن نجاح المفاوضات بين طرفين النزاع في السودان، سيوقف أتون الحرب الضارية، التي تسببت في نزوح 100 ألف لاجئ من السودان حتى مطلع مايو الجاري، كما سيتيح الفرصة لاستئناف الحوار السياسي الداخلي بين الأطراف السودانية المختلفة، وتتوافق هذه المكاسب مع ما تتميز به جهود الوساطة السعودية الأمريكية من تعزيز للحل السوداني للأزمة، الذي يحصر الحوار بين أبناء السودان بعضهم مع بعض.