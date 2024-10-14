جدة.. دوريات الإدارة العامة للمجاهدين تطيح بمقيمين لترويجهما الحشيش.. والشرطة تقبض على مخالف لترويجه مواد مخدرة

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مقيمين من الجنسية المصرية لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
كما قبضت شرطة محافظة جدة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
من ناحية أخرى، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية السودانية و(3) مواطنين بمنطقة الباحة لترويجهم (4) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الجوف لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.