ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف

من جانبهم، أشاد ضيوف البرنامج بجهود المملكة في العناية بكتاب الله الكريم طباعة ونشرًا وتعليمًا، مؤكدين أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يطبع ويوزع الملايين من نسخ القرآن الكريم للعالم أجمع، وهذه الجهود مشكورة ومقدرة عند المسلمين، سائلين الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على جهودهم في نشر كتاب الله الكريم.