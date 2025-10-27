"التدريب التقني" ينفذ 528 برنامجًا لتهيئة الخريجين لسوق العمل خلال التسعة الأشهر الأولى من العام

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المؤسسة تنفذ عددًا من البرامج والأنشطة التي تدعم أعمال التنسيق الوظيفي للخريجين مع مراجعة دورية لها بهدف ضمان تحقيق مستهدفاتها، التي من أبرزها توفير فرص وظيفية تتلاءم مع تخصصات الخريجين، ومن تلك الجهود، تنفيذ 528 برنامجًا يُعنى بتهيئة الخريج لسوق العمل، وذلك لتأهيل الخريجين والخريجات وإكسابهم المهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل، إضافةً إلى توقيع 95 مذكرة تفاهم مع عدة جهات للإسهام في توظيف الخريجين، وكذلك عقد 862 لقاءً مع مديري الموارد البشرية من عدة جهات في قطاع الأعمال.