خصم فوري بقيمة 93 ريالاً على استئجار سيارات "يلو" بمناسبة اليوم الوطني 93 للمملكة

تشارك شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الوطن وأبناءه احتفالاتهم باليوم الوطني الثالث والتسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية؛ بعرض مميز ابتهاجاً بهذه المناسبة الغالية، حيث أعلنت "يلو" عن تقديم خصم استثنائي بقيمة 93 ريالاً لكل عميل يقوم باستئجار سيارة من الشركة لمدة ثلاثة أيام أو أكثر خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري عبر الحجز الالكتروني باستخدام كود الخصم ( SND093 ) بالإضافة لخصم الحجز الالكتروني 10% على كافة فئات السيارات ما عدا فئة السيارات الصغيرة والسيدان.
وبهذه المناسبة رفع الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد النجران نيابة عن كافة منسوبي "يلو" أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية.
مشيداً بما تحقّق لهذه البلاد المباركة من توحيد أطرافها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- والنهضة الشاملة التي قادها من بعده أبناؤه الأبرار الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله -رحمهم الله جميعاً-، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والذي شهد تحوّلاً كبيراً في كافة أوجه الحياة والتطور في بلادنا استجابة للرؤية المباركة 2030 التي قامت بضخ روح جديدة للعمل والإنجاز للارتقاء بوطننا، مرتكزة على بناء الإنسان والمكان معاً مما صنع واحدة من أروع قصص النجاح في التاريخ والتي نعيش فصولها ونقطف ثمارها اليوم وغداً بإذن الله.
وأكد النجران بأن عرض اليوم الوطني الذي تقدمه "يلو" بهذه المناسبة السعيدة هو مشاركة تعكس فرحتنا جميعاً في "يلو" بهذه الذكرى الغالية على قلب كل مواطن ومواطنة على أرض هذه البلاد حفظها الله.