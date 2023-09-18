خصم فوري بقيمة 93 ريالاً على استئجار سيارات "يلو" بمناسبة اليوم الوطني 93 للمملكة

مشيداً بما تحقّق لهذه البلاد المباركة من توحيد أطرافها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- والنهضة الشاملة التي قادها من بعده أبناؤه الأبرار الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله -رحمهم الله جميعاً-، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والذي شهد تحوّلاً كبيراً في كافة أوجه الحياة والتطور في بلادنا استجابة للرؤية المباركة 2030 التي قامت بضخ روح جديدة للعمل والإنجاز للارتقاء بوطننا، مرتكزة على بناء الإنسان والمكان معاً مما صنع واحدة من أروع قصص النجاح في التاريخ والتي نعيش فصولها ونقطف ثمارها اليوم وغداً بإذن الله.