الشرقية.. رفع الجاهزية في 5 منافذ برية ومنفذ جوي للمراقبة الصحية لاستقبال الحجاج

وخصص تجمع الشرقية الصحي مراكز المراقبة في منفذ سلوى الحدودي مع دولة قطر، ومنفذ جسر الملك فهد مع مملكة البحرين، ومنفذ الخفجي مع دولة الكويت، ومنفذ البطحاء مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنفذ الربع الخالي مع سلطنة عمان، بالإضافة للمنفذ الجوي المتمثل في مطار الملك فهد الدولي بالدمام.