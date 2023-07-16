زيارة "كيشيدا" تعزيز للتعاون السعودي- الياباني في 9 قطاعات بمشاركة 65 جهة حكومية

ووصل اليوم الأحد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى جدة، وكان في استقباله الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وذلك في زيارة تستمر أربعة أيام متواصلة. كما سيذهب لزيارة الإمارات وقطر.