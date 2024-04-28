قادمة من شنغهاي.. مطار الملك خالد الدولي يستقبل أولى رحلات خطوط شرق الصين

فيما عد فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، الصين واحدة من أكبر وأهم الأسواق الدولية المستهدفة للوصول إلى 5 ملايين سائح سنويًّا بحلول عام 2030، كما يعد إطلاق الرحلات الجوية لشركة خطوط شرق الصين الجوية بين شنغهاي والرياض تتويجًا لجهود الهيئة السعودية للسياحة التي أسفرت عن اعتماد السعودية كوجهة سياحية رسمية للسائح الصيني، وإطلاق حملة ترويجية دولية، تستهدف السائح الصيني، إضافة لتحسين وتطوير وإثراء رحلة السائح الصيني عبر سلسلة من الخدمات والتسهيلات التي ترافق السياح منذ لحظة التخطيط للسفر، إلى الوصول للاستمتاع بالوجهات السياحية والمعالم الفريدة والثقافة الأصيلة والحفاوة السعودية، حتى العودة بالسلامة إلى وطنهم.