متنفسات الطائف تحتضن "ليالي الصيف".. وجهود معززة لجذب السياحة والاستدامة البيئية

وشملت الأعمال البلدية تهيئة الاستراحات الجانبية والمسطحات الخضراء في مداخل الهدا والشفا وطريق الرياض والسيل والجنوب، التي يمكن للعابرين الاستمتاع بقضاء أوقات مريحة بها، كما تم تعزيز وجود الفرق البلدية في المتنزهات البرية في جنوب الطائف وشمالها، وغيرها من المواقع ذات الطبيعة الجاذبة والطقس المعتدل، وهناك جهود مستمرة لزيادة عدد الأشجار في المحافظة ورفع مساحة الغطاء النباتي بسائر المواقع وحتى المناطق السكنية وتحسين جودة الحياة فيها، حيث يُسهم الغطاء النباتي في المشروعات السكنية في توفير بيئة سكنية مستدامة تعتمد على البيئة في مبادئ التصميم الحضري وتخطيط المدن الجديدة، وتحقيق أعلى معايير الاستدامة البيئية في الضواحي الخضراء من خلال استخدام تقنيات البناء الخضراء، وتعزيز فعاليّة استخدام الموارد الطبيعية.