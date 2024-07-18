متنفسات الطائف تحتضن "ليالي الصيف".. وجهود معززة لجذب السياحة والاستدامة البيئية

وضعت أمانة الطائف الحدائق والمنتزهات الكبرى والمواقع السياحية المفتوحة كحاضنة لفعاليّات وبرامج موسم الصيف "ليالي الطائف"، مع توفير سائر الخدمات والمرافق للزوار والسائحين لخوض تجارب نشطة ومبهجة في طبيعة غامرة، وذلك في مواكبة مع مشروع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان "بهجة" لتحويل الكثير من المساحات غير المستغلة إلى مناطق نشطة، بما يحسن جودة الحياة والرفاهية للسكان والزوار.
وسعت الأمانة من خلال مشروعاتها لتخضير المدينة ودعم المواقع البيئية المميزة في المحافظة إلى إيجاد بيئة حضرية متجددة ومستدامة، تعزز الصحة والسعادة وتمنح السكان والسياح فرصةً للاستمتاع بأماكن خضراء ومساحات مفتوحة معززة بألعاب لفلذات الأكباد تُسهم في تعزيز الجذب السياحي والاستدامة البيئية.
وشهدت المواقع والساحات والحدائق العامة خلال الفترة الماضية تنفيذ العديد من الفعاليّات الصيفية، ضمن البرامج المتنوعة لموسم الصيف "ليالي الطائف" التي أطلقها الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز محافظ الطائف، وتضم عديد الفعاليّات التراثية والترفيهية والثقافية والتجارية والسياحية والرياضية، وفق المسار الرياضي والمسار الترفيهي والمسار الزراعي، للاستفادة من المميزات والإمكانات والمقومات التي تمتلكها مدينة الطائف وقراها.
وسجلت الأمانة كثافة ملحوظة في تدفق السياح على المتنفسات الرئيسة والمواقع السياحية المعروفة مما دفع الأمانة إلى دعم الخدمات لمواكبة الإقبال السياحي المرتفع، ومواصلة أعمالها في تعزيز جوانب جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري لتتواءم مع تطلعات السيّاح والزوار، وفق رؤيةً متكاملة مع الشركاء تهدف إلى تنويع الفعاليّات والأنشطة المخصصة لجميع فئات المجتمع دون استثناء، والتعاون الفعّال لإنجاح سائر المناشط السياحية لما لها من تأثير إيجابي على نمو الاستثمارات الخدمية والتي من شأنها توفير خيارات ترفيهية وسياحية متنوعة لزوار الطائف.
وقد تضاعف معدل رفع النفايات والمبعثرات بالشفا والهدا وجميع المواقع المحيطة، نتيجة الإقبال الكبير من المصطافين في هذين المركزين، ووضعت الأمانة إمكاناتها البشرية والآلية في خدمة الأهالي والمصطافين عبر تنفيذ خطة العمل الصيفية التي تشمل تعزيز جهود النظافة والإصحاح البيئي، والوقاية الصحية، واستمرار تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة، والبرنامج الرقابي المكثف في الأسواق والمراكز التجارية ومحال التموينات الغذائية والمطاعم والمطابخ والمخابز على مدار اليوم حفاظًا على صحة المستهلك، وضمان امتثال المرافق التجارية للتعليمات البلدية.
ويقوم مشرفون من الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة بأمانة الطائف بمتابعة جاهزية سائر المرافق والخدمات في الحدائق والمنتزهات العامة لاستقبال الزوار والسائحين، مع قيام فرق الصيانة بمباشرة أي ملاحظات في المسطحات الخضراء والمشايات والطاولات والكراسي والجلسات العائلية الظليلة وألعاب الأطفال ودورات المياه العامة ومواقف السيارات، بما يُسهم في تعزيز جهود الأمانة لتوفير متنفسات متكاملة المرافق والخدمات.
وشملت الأعمال البلدية تهيئة الاستراحات الجانبية والمسطحات الخضراء في مداخل الهدا والشفا وطريق الرياض والسيل والجنوب، التي يمكن للعابرين الاستمتاع بقضاء أوقات مريحة بها، كما تم تعزيز وجود الفرق البلدية في المتنزهات البرية في جنوب الطائف وشمالها، وغيرها من المواقع ذات الطبيعة الجاذبة والطقس المعتدل، وهناك جهود مستمرة لزيادة عدد الأشجار في المحافظة ورفع مساحة الغطاء النباتي بسائر المواقع وحتى المناطق السكنية وتحسين جودة الحياة فيها، حيث يُسهم الغطاء النباتي في المشروعات السكنية في توفير بيئة سكنية مستدامة تعتمد على البيئة في مبادئ التصميم الحضري وتخطيط المدن الجديدة، وتحقيق أعلى معايير الاستدامة البيئية في الضواحي الخضراء من خلال استخدام تقنيات البناء الخضراء، وتعزيز فعاليّة استخدام الموارد الطبيعية.
وتمثل الضواحي الخضراء إحدى الخطوات للإسهام في التحول نحو مستقبل أكثر استدامة بيئيًا، وأيضًا المساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية المسببة للتلوث، وتحقيق مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030 لتحسين جودة الحياة بشكل عام، مع تعزيز نصيب الفرد من المساحة الخضراء.