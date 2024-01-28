وزير التجارة ورئيس "غرفة مكة" يكرمان المصممة "لمى نحاس"

كرم وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ورئيس غرفة مكة المكرمة عبدالله بن صالح كامل، اليوم الأحد، المصممة لمى بنت سمير نحاس؛ لتصميمها الشعار والهوية البصرية الخاصة بمنتدى مكة للحلال.
وينظم المنتدى، بمركز غرفة مكة للمعارض والفعاليات، ويسلط الضوء على صناعات الحلال بمختلف أقسامها من أطعمة ومشروبات وأدوية ومستحضرات تجميلية.
واستلهمت المصممة، الشعار من مكانة الكعبة المشرفة، قلب العالم الإسلامي، والحلال هو حياة المسلم وأساسها.
ومن هنا ظهرت الفكرة الأساسية بدمج شكل الكعبة الشريفة مع حرف الحاء، أول حروف كلمة "حلال"؛ للدلالة على الارتباط الوثيق بينهما؛ بما يدعم هدف المنتدى الرئيسي في تعزيز مفهوم الحلال، وتكوين منصة تجمع أصحاب الأعمال بصناع القرار في حوارات متبادلة.
وهذا ما دلت عليه منحنيات حرف الحاء، الذي يدل آخره المفتوح على استمرارية هذا العمل واتساع الفرص الاستثمارية والتجارية فيه.
وجاء اللون الذهبي؛ لتمثيل الفرص والثروات والقيمة العالية للمنتدى، بالإضافة لمحاكاة تطريز كسوة الكعبة الشريفة.
فيما جاء اللون الأخضر المزرق، دلالة على أن المنتج يتوافق مع المعايير الإسلامية و"حلال" على المسلم. أما الدرجة الداكنة منه فتمثل القيم الإسلامية الثابتة والتوازن والنماء.