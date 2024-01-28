وزير التجارة ورئيس "غرفة مكة" يكرمان المصممة "لمى نحاس"

ومن هنا ظهرت الفكرة الأساسية بدمج شكل الكعبة الشريفة مع حرف الحاء، أول حروف كلمة "حلال"؛ للدلالة على الارتباط الوثيق بينهما؛ بما يدعم هدف المنتدى الرئيسي في تعزيز مفهوم الحلال، وتكوين منصة تجمع أصحاب الأعمال بصناع القرار في حوارات متبادلة.