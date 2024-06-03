استعرضا العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين.. ولي عهد الكويت يستقبل وزير الخارجية

استقبل الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في قصر بيان بالعاصمة الكويت، بحضور وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا.