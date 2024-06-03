استعرضا العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين.. ولي عهد الكويت يستقبل وزير الخارجية

استقبل الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في قصر بيان بالعاصمة الكويت، بحضور وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا.
ونقل وزير الخارجية في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للقيادة الكويتية، وتمنياتهما للكويت الشقيق المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.
وهنّأ وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد في دولة الكويت، بمناسبة تعيينه وليًّا للعهد؛ متمنيًا له موفور الصحة والسعادة والتوفيق والسداد.
وجرى خلال الاستقبال، استعراضُ العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.
حضر الاستقبالَ: الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.