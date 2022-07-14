وصول أكثر من 27 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى أمس

وأظهرت أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم، مشيرةً إلى أن حجاج باكستان هم الأكثر عدداً في المدينة المنورة أمس بواقع 1875 حاجاً، ثم حجاج مصر بعدد 1337 حاجاً، ثم بنغلاديش بعدد 997 حاجاً، ثم الأردن 987 حاجاً، ثم إيران بعدد 681 حاجاً، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 7868 حاجاً يوم أمس.