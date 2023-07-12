"كاسيد" يُثمِّن مداخلة وزير الخارجية السعودي حول حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف

وأشار كاسيد إلى أنه بالرغم من ألم اللحظة الراهنة فإنه جدد الدعوة لكل الدول والجماعات البشرية، ولاسيما تلك الساعية في طريق ترسيخ جذور الوئام والسلام، لبذل المزيد من الجهود الخلاقة التي تدعم الاستقرار، وفي مقدمتها عدم المساس بالمطلقات الروحية والوجدانية، التي لا تقبل التنازع.