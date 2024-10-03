مجموعة stc ومجموعة Ooredoo تتعاونان لتعزيز منظومة الاتصالات الرقمية

في خطوة هامة نحو تعزيز المنظومة الرقمية في المنطقة، وقعت كل من مجموعة stc ومجموعة Ooredoo الرائدتان في قطاع الاتصالات وتمكين الحلول الرقمية، مذكرة تفاهم لتأسيس تعاون إقليمي استراتيجي يهدف إلى تحسين منظومة الاتصالات الرقمية، وتوسيع خدمات الاتصال الرقمية وخدمات الربط عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.