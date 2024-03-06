أمير الشرقية يرعى حفل تخريج 1757 متدربًا من متدربي معهد الطاقة

رعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، مساء أمس الأربعاء حفل تخريج الدفعة الثانية عشرة من طلاب وطالبات معهد الطاقة، في الصالة الرياضية الخضراء بالدمام.
وشهد أمير المنطقة الشرقية توقيع المعهد لعددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستُسهم في زيادة الفرص المتاحة للمتدربين الجدد مع عددٍ من الجهات البارزة منها، صندوق تنمية الموارد البشرية، شركة فال العربية، شركة أن أم دي سي، مجموعة بن قريعة، مجموعة الرشيد (ستار)، شركة لارسن أند توربو العربية، شركة هيسكو، شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات، وشركة اتحاد المقاولين، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تدريب وتنمية 4395 متدربًا ومتدربة ضمن برنامج دبلوم التدريب المنتهي بالتوظيف، كما تُسهم في زيادة معدل التوطين في المملكة مما يتماشى مع مهمة معهد الطاقة في تعزيز عملية توطين الوظائف في القطاع.
وكرّم أمير الشرقية رعاة الحفل (البنك السعودي للاستثمار والبنك السعودي الفرنسي ومجموعة بن قريعة ومجموعة العليان).
يُشار إلى أن المعهد منذ تأسيسه في عام 2008 حصل على 14 اعتمادًا دوليًا، وذلك من خلال الالتزام بتوفير طاقات شبابية فنية عالية الكفاءة، حيث يسعى معهد الطاقة إلى تقليص الاعتماد على استيراد العمالة الوافدة وتعزيز نمو البرامج المجتمعية والاجتماعية.
وقد قدم المعهد منذ إطلاقه، 13 ألف خريج إلى سوق العمل.