أمير الشرقية يرعى حفل تخريج 1757 متدربًا من متدربي معهد الطاقة

وشهد أمير المنطقة الشرقية توقيع المعهد لعددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستُسهم في زيادة الفرص المتاحة للمتدربين الجدد مع عددٍ من الجهات البارزة منها، صندوق تنمية الموارد البشرية، شركة فال العربية، شركة أن أم دي سي، مجموعة بن قريعة، مجموعة الرشيد (ستار)، شركة لارسن أند توربو العربية، شركة هيسكو، شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات، وشركة اتحاد المقاولين، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تدريب وتنمية 4395 متدربًا ومتدربة ضمن برنامج دبلوم التدريب المنتهي بالتوظيف، كما تُسهم في زيادة معدل التوطين في المملكة مما يتماشى مع مهمة معهد الطاقة في تعزيز عملية توطين الوظائف في القطاع.