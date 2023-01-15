تويتر "ماسك".. حقيقة التدخلات الفيدرالية ومخاطر في وجه الحسابات الحكومية

ما زال تويتر يتعرض لاختراقات بشكل أو بآخر، ولعل من أبرزها الإعلان في مطلع يناير الحالي عن اختراق 400 مليون حساب على تويتر وعرضهم للبيع في الأسبوع الأخير من ديسمبر 2022م. فقد قام أحد القراصنة أو المخترقون بالتسلل إلى بيانات تويتر ووضع 200 مليون حساب من المعلومات الخاصة للمستخدمين للبيع. وطالب المتسلل بمبلغ 200 ألف دولار لإعادة البيانات المخترقة في ديسمبر، لكنه حذر من أنه إذا لم يتم الوفاء بشروطه، سينشر البيانات مجاناً. غير أن بعض خبراء الأمن السيبراني يؤكدون أن الاختراق كان في عام 2021م، وأنه بعد إصلاح الثغرة بدأ القراصنة بنهاية 2022م في تسريب مجموعات البيانات التي فات على جمعها أكثر من عام، وطرحها للجميع مجاناً.