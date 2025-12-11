انطلاق أكبر هاكاثون في العالم "أبشر طويق" بمشاركة 4 آلاف سعودي وسعودية

ويُذكر أن مؤتمر أبشر 2025 سيُقام هذا العام في الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر، بشراكة بين وزارة الداخلية وأكاديمية طويق، وبرعاية رئيسية من شركة "عِلم"، ويُقدَّم بمفهوم جديد ونهج مبتكر، بعد مرور عشر سنوات على انطلاق ملتقى "أبشر"، في خطوة تعكس التقدم الرقمي المتسارع الذي تشهده المملكة، وتعزز ريادتها العالمية في مختلف المجالات التقنية.