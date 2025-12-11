انطلاق أكبر هاكاثون في العالم "أبشر طويق" بمشاركة 4 آلاف سعودي وسعودية

أعلنت وزارة الداخلية، بالشراكة مع أكاديمية طويق، عن انطلاق أكبر هاكاثون في العالم "أبشر طويق"، ضمن فعاليات مؤتمر أبشر 2025، والذي يُقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر، في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة أكثر من 4,000 شاب وشابة من مختلف مناطق المملكة.
ويتيح الهاكاثون للمشاركين فرصة الفوز بجوائز مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، تشمل ثلاث مقاعد في منتج (MVPLAB) برعاية البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، ويُعد جزءًا من مبادرة "أبشر طويق" الهادفة إلى تمكين أكثر من 100,000 مستفيد ومستفيدة في جميع مناطق المملكة، عبر بناء قدرات وطنية تعزز مكانة المملكة عالميًا في مجالات التقنيات الحديثة والتحول الرقمي.
ويُقام الهاكاثون بشراكة إستراتيجية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، ويتضمن أربعة مسارات تقنية رئيسية، هي: الذكاء الاصطناعي والتنبؤ الأمني، الهوية الرقمية وتطبيقاتها الأمنية، إنترنت الأشياء والتقنيات الميدانية، وابتكار وتطوير خدمات "أبشر"، حيث يتنافس المشاركون في تطوير حلول تقنية مبتكرة، تحت إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين، في أجواء حماسية لمدة ثلاثة أيام متواصلة.
ويُذكر أن مؤتمر أبشر 2025 سيُقام هذا العام في الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر، بشراكة بين وزارة الداخلية وأكاديمية طويق، وبرعاية رئيسية من شركة "عِلم"، ويُقدَّم بمفهوم جديد ونهج مبتكر، بعد مرور عشر سنوات على انطلاق ملتقى "أبشر"، في خطوة تعكس التقدم الرقمي المتسارع الذي تشهده المملكة، وتعزز ريادتها العالمية في مختلف المجالات التقنية.