مسجد الخيف بمشعر منى يكتظ بآلاف المصلين في يوم التروية

وكان مسجد الخيف محل اهتمام وعناية خلفاء المسلمين على مر التاريخ، وَوُسِعت عمارته في سنة 1407هـ وبه أربع منارات كما زود بجميع المستلزمات من إضاءة وتكييف وفرش ومجمع لدورات المياه به أكثر من ألف دورة مياه.