تبادل تصديق اتفاقية التعاون في النقل البحري والموانئ بين المملكة ومصر

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجال النقل البحري والموانئ، وتطويره، والسعي لتنمية حركة مرور السفن التجارية بين البلدين، وتسهيلها لغرض نقل البضائع والركاب، وتشجيع التبادل التجاري بينهما.