"شتاء جازان" يطلق برنامج فعالياته.. تنوع سياحي وترفيهي تشهده المحافظات الجبلية والساحلية

أطلقت اللجنة المنظمة لمهرجان شتاء جازان 2023 برنامج الفعاليات التي سيتم تنفيذها خلال النسخة الحالية من شتاء جازان، والتي تحتوي على عشرات الفعاليات في مختلف محافظات المنطقة، تستهدف كل فئات المجتمع وتركز على استغلال المقومات التي تتمتع بها المنطقة والتنوع الجغرافي الكبير الذي يحتم الوجود والتنوع في الفعاليات المنفذة.
وأكد المشرف العام على شتاء جازان أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني، أن الفعاليات التي ستشهدها المنطقة من خلال شتاء جازان ستشمل معظم المحافظات، وروعيت فيها مختلف البيئات التي تحتضنها منطقة جازان.
وأشار الغزواني إلى اهتمام ومتابعة أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز لمهرجان شتاء جازان، ومتابعتهما اللحظية لأعمال اللجان العاملة بالمهرجان.
وبين أنه سيتم تنظيم المسابقات الرياضية والسينما الخارجية في الشاطئ الرملي، وتقديم عربات البيع من قبل ريادي ورياديات الأعمال في الكورنيش الشمالي، وسيتم تنظيم حفلات شاطئية وخيمة التسوق في الكورنيش الجنوبي، فيما يحتضن وسط البلد عدة فعاليات عبر برامج شعبية ومواهب الشباب والفتيات في الفن التشكيلي، وتحتفي القلعة بزوارها عبر جلسات طربية، فضلاً عن العديد من الفعاليات والبرامج الأخرى.
يُذكر أن مهرجان شتاء جازان ينطلق خلال العام الحالي في 12 يناير ويتضمن عدداً من الفعاليات النوعية التي تشمل جميع محافظات منطقة جازان.