"شتاء جازان" يطلق برنامج فعالياته.. تنوع سياحي وترفيهي تشهده المحافظات الجبلية والساحلية

وبين أنه سيتم تنظيم المسابقات الرياضية والسينما الخارجية في الشاطئ الرملي، وتقديم عربات البيع من قبل ريادي ورياديات الأعمال في الكورنيش الشمالي، وسيتم تنظيم حفلات شاطئية وخيمة التسوق في الكورنيش الجنوبي، فيما يحتضن وسط البلد عدة فعاليات عبر برامج شعبية ومواهب الشباب والفتيات في الفن التشكيلي، وتحتفي القلعة بزوارها عبر جلسات طربية، فضلاً عن العديد من الفعاليات والبرامج الأخرى.