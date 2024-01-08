نائب أمير مكة يطّلع على جناح الهيئة الملكية المعماري في مؤتمر الحج والعمرة

زار الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، جناح الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024.
واستعرضت الهيئة للأمير سعود بن مشعل أحدث مشروعاتها وتقنياتها الرقمية، والتي تُسهم بدورها في توفير أفضل الخدمات للزوار وضيوف الرحمن، وتحقيق أعلى معايير الجودة.
وأوضح المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، قائلاً: "نعمل في الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المُقدسة على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، من خلال تنفيذ عديد من المشروعات الرائدة".
وأردف الرشيد: "نحرص في الهيئة على استخدام أحدث التقنيات الرقميّة في تقديم الخدمات؛ التي تُيسّر بدورها الإجراءات على ضيوف الرحمن".
يُذكر أن تصميم جناح الهيئة مستوحى من هوية معمارية مصدرها توسعة الحرم الشريف والعمارة التقليدية التي تتميّز بحرفية وتناغم مع ظروف بيئة مكة المكرمة التاريخية، وأعطت طابعًا مميزًا من نوعه في جعل مدينة مكة في مُقدّمة مُدن العالم الإسلامي.