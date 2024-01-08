نائب أمير مكة يطّلع على جناح الهيئة الملكية المعماري في مؤتمر الحج والعمرة

يُذكر أن تصميم جناح الهيئة مستوحى من هوية معمارية مصدرها توسعة الحرم الشريف والعمارة التقليدية التي تتميّز بحرفية وتناغم مع ظروف بيئة مكة المكرمة التاريخية، وأعطت طابعًا مميزًا من نوعه في جعل مدينة مكة في مُقدّمة مُدن العالم الإسلامي.