"الحج والعمرة": أكثر من 402 ألف حاج غادروا المملكة

وتقدم إدارة نقل وتفويج الحجاج في وزارة الحج والعمرة جهودًا كبيرة لتنظيم حركة وتنقلات ضيوف الرحمن منذ قدومهم حتى مغادرتهم، مروراً بالتفويج والنفرة والتصعيد من المشاعر المقدسة والمسجد الحرام، حتى توجههم للمطارات والمنافذ البرية والبحرية بالشراكة مع كافة الجهات ذات العلاقة وبمتابعة ميدانية مباشرة وتنسيق كامل بين القطاعات الأمنية والمدنية ذات العلاقة المشاركة في موسم الحج، وبما يضمن انسيابية الحركة وإدارة الحشود، لتيسير رحلة الحاج وأدائه نسكه في طمأنينة وسكينة.