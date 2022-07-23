"الحج والعمرة": أكثر من 402 ألف حاج غادروا المملكة

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن مغادرة 402,787 حاجًا من جميع الجنسيات، مؤكدة مواصلتها لعمليات تفويج ضيوف الرحمن من مكة المكرمة والمدينة المنورة وصولاً إلى المنافذ البرية والمطارات الجوية والموانئ البحرية.
وأوضحت الإحصائيات الرسمية أن "مطار الملك عبدالعزيز بجدة" و"مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة" سجلا مغادرة 365,457 حاجًا، فيما نقلت الباصات المخصصة لنقل الحجاج المغادرين براً أكثر من 31,629 حاجاً إلى بلادهم، بينما سجل ميناء جدة الإسلامي مغادرة 5701 حاج
وتقدم إدارة نقل وتفويج الحجاج في وزارة الحج والعمرة جهودًا كبيرة لتنظيم حركة وتنقلات ضيوف الرحمن منذ قدومهم حتى مغادرتهم، مروراً بالتفويج والنفرة والتصعيد من المشاعر المقدسة والمسجد الحرام، حتى توجههم للمطارات والمنافذ البرية والبحرية بالشراكة مع كافة الجهات ذات العلاقة وبمتابعة ميدانية مباشرة وتنسيق كامل بين القطاعات الأمنية والمدنية ذات العلاقة المشاركة في موسم الحج، وبما يضمن انسيابية الحركة وإدارة الحشود، لتيسير رحلة الحاج وأدائه نسكه في طمأنينة وسكينة.