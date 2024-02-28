مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنهي معاناة ثمانينية من مضاعفات ورم ضخم في البطن بطول 25 سم

والذي أضاف عند وصول المريضة للمستشفى، والإستماع إلى شكواها والإطلاع على تاريخها المرضي وإجراء الفحص السريري، تبين أنها تعاني من استفراغ متكرر وانتفاخ بالبطن، بالإضافة إلى التهابات شديدة بالكلى، وعلى الفور تم إخضاعها لحزمة من الفحوصات بالرنين المغناطيسي (M.R.I) والأشعة المقطعية المحورية (C.T. Scan)، وإجراء عدداً من التحاليل المخبرية، مفيداً بأن النتائج كشفت عن وجود ورم كبير بطول (25 × 20) سم في المبيض وممتد إلى منطقتي الحوض والبطن، ومسبباً ضغطاً على مجرى الكلى والتهابات بالكلى.