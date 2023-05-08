إعلانات وظيفية وجدولة مقابلات.. تدشين المرحلة التجريبية الثانية لـ"جدارات"

بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من الإصدار التجريبي للمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات"، اليوم، وهي تتضمن خدمات جديدة ومطورة في مسار التوظيف لمنشآت القطاع الخاص، تستهدف تحسين آلية عرض الوظائف، وتسهيل وصول الباحثين عن عمل للفرص الوظيفية.
ويسمح الإصدار الجديد، لمنشآت القطاع الخاص، بإنشاء ملفات تعريفية للتعريف بالمنشأة، ونشر قائمة بالإعلانات الوظيفية، وإدارة طلبات التوظيف، وجدولة مقابلات العمل، وتقديم عروض العمل، كما يمكنها استكمال جميع أنشطة التوظيف عبر منصة "جدارات".
وتشهد المرحلة الحالية، نقل بيانات أصحاب العمل في القطاع الخاص، من البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، إلى منصة "جدارات"؛ للاستفادة من خدمات التوظيف المقدمة على منصة جدارات.
ويمكن لمنشآت القطاع الخاص الاستفادةُ من بوابة "طاقات" في الاطلاع والتسجيل على جميع البرامج والخدمات الأخرى التي يقدّمها صندوق تنمية الموارد البشرية في التدريب والتمكين.
جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من إطلاق منصة "جدارات"، قد انطلقت في أكتوبر 2022؛ حيث يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية على تطوير وتشغيل المنصة والإشراف عليها؛ وذلك بهدف توحيد وتوثيق بيانات طالبي العمل في القطاعين العام والخاص، ورفع جودة البيانات، وتطوير إجراءات استقبال ومعالجة طلبات التوظيف، وتسهيل الوصول لفرص العمل، وتحسين المنصة لتتناسب مع احتياجات جميع المستخدمين.