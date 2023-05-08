إعلانات وظيفية وجدولة مقابلات.. تدشين المرحلة التجريبية الثانية لـ"جدارات"

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من إطلاق منصة "جدارات"، قد انطلقت في أكتوبر 2022؛ حيث يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية على تطوير وتشغيل المنصة والإشراف عليها؛ وذلك بهدف توحيد وتوثيق بيانات طالبي العمل في القطاعين العام والخاص، ورفع جودة البيانات، وتطوير إجراءات استقبال ومعالجة طلبات التوظيف، وتسهيل الوصول لفرص العمل، وتحسين المنصة لتتناسب مع احتياجات جميع المستخدمين.