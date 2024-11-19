القبض على مقيمَيْن بمحافظة جدة لترويجهما 46 كيلوجراماً من الحشيش المخدّر

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مقيمَيْن من الجنسيتين الفلسطينية والباكستانية بمحافظة جدة؛ لترويجهما (46) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدّر، وجرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلوماتٍ لدى المواطنين والمقيمين عن أيّ نشاطاتٍ ذات صلة بتهريب المخدرات أو ترويجها، وذلك من خلال الاتصال بالرقم (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.