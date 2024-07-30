تغيُّر الفصول لا يُشعرنا بالملل.. "الزعاق": حرارة الطقس بالخليج تنظف الأرض من الحشرات

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن حرارة الطقس في الخليج تنظف الأرض من الحشرات.
وأضاف "الزعاق"؛ إن سكان المناطق الأوروبية والدول الاسكندنافية يشكون من البرد طوال فصل الشتاء، ومسير حياتهم يتوقف، والمناطق المدارية كحال الدول العربية يشكون الحرارة في عز القيظ؛ كحال أيامنا هذه، لكن حياتهم لا تتوقف.
وتابع، إن سكان المناطق الاستوائية يشكون كثرة الزواحف والحشرات طوال أيام السنة؛ لأنهم ليست لديهم برودة تخمدها أو حرارة تنظف الأرض من الحشرات.
وأكمل في فيديو على حسابه في "إكس"، أن مثار حياتنا لا يتوقف بكل فصول السنة، بل إن أجواءنا تحمل في طياتها عناصر السعادة التي تشمل المنع ثم المنح، ليس لدينا مطرٌ، لكن عند نزوله ينشر سعادته بين الجميع، والتغيير في الفصول يسلب النفس من الملل.