تغيُّر الفصول لا يُشعرنا بالملل.. "الزعاق": حرارة الطقس بالخليج تنظف الأرض من الحشرات

وأكمل في فيديو على حسابه في "إكس"، أن مثار حياتنا لا يتوقف بكل فصول السنة، بل إن أجواءنا تحمل في طياتها عناصر السعادة التي تشمل المنع ثم المنح، ليس لدينا مطرٌ، لكن عند نزوله ينشر سعادته بين الجميع، والتغيير في الفصول يسلب النفس من الملل.