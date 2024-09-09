رئيس مجلس الدولة الصيني يزور المملكة غداً

وقالت الناطقة باسم "الخارجية الصينية" ماو نينغ، إن رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، سينطلق في رحلة في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر، إلى المملكة العربية السعودية؛ للمشاركة في الاجتماع الرابع للجنة الصينية السعودية المشتركة رفيعة المستوى.