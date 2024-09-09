رئيس مجلس الدولة الصيني يزور المملكة غداً

قالت سفارة الصين في المملكة اليوم (الإثنين)، إن رئيس مجلس الدولة الصيني "رئيس الوزراء"، "لي تشيانغ"؛ سيزور المملكة غداً.
ووفق السفارة، تأتي الزيارة بدعوة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في الدورة الرابعة من اجتماع اللجنة المشتركة الصينية السعودية رفيعة المستوى.
وقالت الناطقة باسم "الخارجية الصينية" ماو نينغ، إن رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، سينطلق في رحلة في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر، إلى المملكة العربية السعودية؛ للمشاركة في الاجتماع الرابع للجنة الصينية السعودية المشتركة رفيعة المستوى.