بحضور 3500 باحث من أنحاء العالم.. نشر ورقتين علميتين لـ"سدايا" في "EMNLP"

وأعلن الدكتور ياسر العنيزان في الجلسة الختامية للمؤتمر الفائزين بجائزة أفضل ورقة علمية المقدمة من عدة فرق بحثية عالمية؛ وهي:‎ "الصورة تتحدث بألف كلمة، لكن هل يمكن للجميع الاستماع؟"، حول تحويل الصور لتتناسب مع السياقات الثقافية المختلفة"، و"نحو تعلم تمثيل الكلام المتين لآلاف اللغات"، موجّه لتحسين تعلم تمثيلات الصوت"، و"عدسة خلفية: إسقاط تدرجات نموذج اللغة في فضاء المفردات"، لدراسة كيفية تأثير تدرجات النماذج اللغوية"، و"كشف بيانات التدريب للنماذج اللغوية الكبيرة: طريقة معايرة قائمة على التباين"، حول أساليب معايرة الكشف عن البيانات المستخدمة في تدريب النماذج"، و"CoGen: التعلم من التغذية الراجعة من خلال الفهم والتوليد المتكامل"، دراسة لتحسين التعلم من التغذية الراجعة.