حالة ماطرة والبداية اليوم .. موجة من التقلبات الجوية تواعد الرياض

ويُتوقع تشكل السحب الركامية الرعدية غرب من منطقة الرياض، على أن تتحرك شرقاً باتجاه العاصمة، مما قد يعمل على هطول زخات متفرقة من الأمطار، تترافق ببعض الأتربة والغبار الناتج عن الرياح الهابطة.