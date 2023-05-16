حالة ماطرة والبداية اليوم .. موجة من التقلبات الجوية تواعد الرياض

أشارت آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية والخاصة بالأنظمة الجوية وتوقعات الأمطار إلى دخول منطقة الرياض بما فيها العاصمة بموجة من التقلبات الجوية وارتفاع فرص الأمطار وبشكل يومي اعتباراً من الثلاثاء، مع زيادة الفرص بشكل لافت يوم الخميس، حيث تترافق بالأتربة والغبار.
وبحسب موقع "طقس العرب"، يُتوقع أن تكون التقلبات الجوية المتوقعة على منطقة الرياض "خفيفة إلى متوسطة" الشدة بشكل عام، يومي الثلاثاء والأربعاء، قد تشمل العاصمة بين الحين والآخر.
ويُتوقع تشكل السحب الركامية الرعدية غرب من منطقة الرياض، على أن تتحرك شرقاً باتجاه العاصمة، مما قد يعمل على هطول زخات متفرقة من الأمطار، تترافق ببعض الأتربة والغبار الناتج عن الرياح الهابطة.
وخلال نهار يوم الخميس؛ ستشتد التقلبات الجوية وتتسع رقعة الأمطار لتصبح أكثر غزارة وشمولية، إذ يُتوقع أن تتأثر مدينة الرياض بسحب ركامية رعدية تترافق بنشاط للرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار .