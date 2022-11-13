مدارس "تعليم صبيا" ترفع رصيدها إلى ١٠١ وسام في برنامج جلوب البيئي ٢٠٢٢

رفعت مدارس إدارة تعليم صبيا رصيدها إلى ١٠١ وسام شرف في برنامج جلوب البيئي العالمي لعام ٢٠٢٢م؛ حيث حصلت متوسطة وثانوية المطعن للبنات على ٦٢ وسامًا، والثانوية الثالثة ببيش بنات على ١٥ وسامًا، وهما تابعتان لمكتب تعليم بيش، كما حصلت ثانوية صبيا الأولى بمكتب تعليم صبيا على ٢٠ وسامًا، فيما حصلت متوسطة وثانوية الشقيري التابعة لمكتب تعليم ضمد على ٨ أوسمة، وحقّقت متوسطة وثانوية الشقيق بمكتب تعليم الدرب وسامًا واحدًا.
من جانبه هنّأ مدير تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي، المدارس المشاركة في هذا البرنامج، مشيدًا بالدور الفاعل للطالبات والمعلمات في هذا البرنامج ودوره في زيادة الوعي البيئي لدى الطلاب والطالبات، وإكسابهم مهارات البحث العلمي والتعلم الذاتي، وإعدادهم ليكونوا علماء وقادة المستقبل بأبحاثهم النوعية.
وقدم "المسملي" شكره لقسم النشاط العلمي؛ لتميزهم الدائم في المشاركة وتمثيل وزارة التعليم وإدارة صبيا في برنامج جلوب الدولي عبر العديد من البحوث والدراسات النوعية، متمنيًا للإدارة المزيد من التميز والإنجازات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم إدارة تعليم صبيا إبراهيم الحازمي، أنه قد تم اختيار تعليم صبيا على مستوى إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لعام ٢٠٢١ ضمن إدارتين تعليميتين على مستوى المملكة؛ للمشاركة في اللقاء الإقليمي لأبحاث جلوب السادس والعشرين بالولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث انطلق المؤتمر تحت عنوان "التكيف مع المتغيرات".
وأشار "الحازمي" إلى أن برنامج جلوب البيئي أحد البرامج العلمية التي تدعمها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بالتعاون مع المؤسسات التربوية ومن ضمنها وزارة التعليم.
ويهدف إلى تعزيز روح العمل الجماعي وتحقيق التعاون العلمي مع العلماء والطلاب في أنحاء العالم، وتحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب في كل من: العلوم، واللغة الإنجليزية، والحاسب، والرياضيات، وتوظيف الإنترنت في البحث العلمي.