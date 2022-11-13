مدارس "تعليم صبيا" ترفع رصيدها إلى ١٠١ وسام في برنامج جلوب البيئي ٢٠٢٢

رفعت مدارس إدارة تعليم صبيا رصيدها إلى ١٠١ وسام شرف في برنامج جلوب البيئي العالمي لعام ٢٠٢٢م؛ حيث حصلت متوسطة وثانوية المطعن للبنات على ٦٢ وسامًا، والثانوية الثالثة ببيش بنات على ١٥ وسامًا، وهما تابعتان لمكتب تعليم بيش، كما حصلت ثانوية صبيا الأولى بمكتب تعليم صبيا على ٢٠ وسامًا، فيما حصلت متوسطة وثانوية الشقيري التابعة لمكتب تعليم ضمد على ٨ أوسمة، وحقّقت متوسطة وثانوية الشقيق بمكتب تعليم الدرب وسامًا واحدًا.