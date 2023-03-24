في عدد من المناطق.. نادي "تطوع الإداري الصحي" ينفذ مبادرة "رد الجميل"

من ناحيته، قال رئيس نادي تطوع الإداري الصحي بالمملكة ثامر الدرعان: هذه المبادرة من النادي وضعت لها خطة مسبقة وتم البدء في تنفيذها قبل الشهر الفضيل، كما تم دعمها العديد من قبل المؤسسات والجهات الخاصة والمطاعم، و قدموا العديد من الوجبات المتنوعة كإفطار صائم ووجبات للسحور توزع على المستفيدين ومن هم على رأس العمل بالمراكز الصحية والمستشفيات وعلى الأسر المحتاجة في منازلهم والشوارع العامة.