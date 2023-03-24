في عدد من المناطق.. نادي "تطوع الإداري الصحي" ينفذ مبادرة "رد الجميل"

بدأ نادي تطوع الإداري الصحي في تنفيذ مبادرة "رد الجميل" منذ أول أيام شهر رمضان المبارك على مستوى عدة مناطق في المملكة، والتي تتضمن توزيع وجبات الإفطار والسحور بالشوارع الرئيسة و إشارات المرور والمستشفيات والعابرين بالطرق والمساجد.
من ناحيته، قال رئيس نادي تطوع الإداري الصحي بالمملكة ثامر الدرعان: هذه المبادرة من النادي وضعت لها خطة مسبقة وتم البدء في تنفيذها قبل الشهر الفضيل، كما تم دعمها العديد من قبل المؤسسات والجهات الخاصة والمطاعم، و قدموا العديد من الوجبات المتنوعة كإفطار صائم ووجبات للسحور توزع على المستفيدين ومن هم على رأس العمل بالمراكز الصحية والمستشفيات وعلى الأسر المحتاجة في منازلهم والشوارع العامة.
وأضاف: الفرق التطوعية بدأت في كل من الرياض والمنطقة الشرقية وجدة والحدود الشمالية وتبوك وحائل وينبع في توزيع وجبات الإفطار والسحور من أول ايام شهر رمضان المبارك، واستفاد منها أكثر حوالي 600 مستفيد كوجبات افطار وسحور، وستستمر مبادرة "رد الجميل" إلى نهاية الشهر الفضيل.
ودعا "الدرعان" كافة الجهات الخيرية والمؤسسات ورجال الأعمال إلى دعم هذه المبادرة بوجبات إفطار صائم ووجبات السحور مساهمة في أعمال الخير بهذا الشهر المبارك.
وأشار إلى تطوع أكثر من 100 شاب وشابة بجميع مناطق المملكة في توزيع الوجبات على المستفيدين.