"بن حثلين" يقود تحكيم مفاريد الوضح.. و"النشمي" يتألق في مفاريد الصفر بمهرجان الإبل

وفي جانب آخر من المنافسات، توّج مالك الإبل نشمي بن مسعود المطيري بالمركز الأول في شوط مفاريد الصفر، من خلال فرديته المتميزة "النابغة"، ضمن فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وسط أجواء حماسية ومنافسة قوية بين كبار الملاك. فيما حل فهد بن ذياب المطيري في المركز الثاني.