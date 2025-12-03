"بن حثلين" يقود تحكيم مفاريد الوضح.. و"النشمي" يتألق في مفاريد الصفر بمهرجان الإبل

تواصل لجان التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، برئاسة الشيخ خالد حثلين، استعداداتها لاستعراض شوط مفاريد الوضح صباح الخميس، بمشاركة نخبة من أشهر ملاك الإبل، الذين يدفعون بأفضل سلالاتهم في ميدان التحكيم بالصياهد، حيث تُعد هذه المنقيات من الأجمل على مستوى العالم.
وفي جانب آخر من المنافسات، توّج مالك الإبل نشمي بن مسعود المطيري بالمركز الأول في شوط مفاريد الصفر، من خلال فرديته المتميزة "النابغة"، ضمن فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وسط أجواء حماسية ومنافسة قوية بين كبار الملاك. فيما حل فهد بن ذياب المطيري في المركز الثاني.
وعبّر نشمي المطيري عن سعادته بهذا الفوز الكبير، مُهديًا الإنجاز إلى جمهوره، ومؤكدًا تطلعه لتحقيق لقب "شوط الرؤية" بلون الصفر في قادم المنافسات.
وأشاد المطيري بالنجاح الباهر الذي يشهده مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، مشيرًا إلى أن ما تحقق يعود إلى دعم ورعاية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المشرف العام على نادي الإبل، الذي ارتقى بالمهرجان إلى مستوى عالمي يعكس مكانة المملكة في الحفاظ على التراث وتعزيز الهوية الوطنية.