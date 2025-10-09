أسرة في بيشة تناشد المساعدة في العثور على ابنها المتغيب منذ 6 أكتوبر

ناشدت أسرة المقيم عثمان عبدربه الجهات المختصة والمواطنين المساعدة في العثور على ابنهم محمد عثمان عبدربه مرزق، يمني الجنسية، والمولود في 17 سبتمبر 2010م، والذي تغيب عن منزل الأسرة بمحافظة بيشة يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025م (15 ربيع الثاني 1447هـ) بعد خروجه لأداء صلاة العصر، ولم يعد منذ ذلك الحين.