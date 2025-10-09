أسرة في بيشة تناشد المساعدة في العثور على ابنها المتغيب منذ 6 أكتوبر

ناشدت أسرة المقيم عثمان عبدربه الجهات المختصة والمواطنين المساعدة في العثور على ابنهم محمد عثمان عبدربه مرزق، يمني الجنسية، والمولود في 17 سبتمبر 2010م، والذي تغيب عن منزل الأسرة بمحافظة بيشة يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025م (15 ربيع الثاني 1447هـ) بعد خروجه لأداء صلاة العصر، ولم يعد منذ ذلك الحين.
وأوضح والده أن ابنه لا يعاني من أي مشاكل صحية أو نفسية، مشيرًا إلى أن الأسرة تلقت معلومات تفيد بأنه نُقل بواسطة أحد المقيمين إلى منطقة مكة المكرمة دون علم ذويه.
وطلب والد الطفل من كل من يملك أي معلومة عنه التواصل عبر الرقم: 0550011733، داعيًا الله أن يُعيده إلى أسرته سالمًا.