فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف يستأصل كتلة من عنق "خمسيني" بحجم 5×6 سم

نجح فريق طبى بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف في استئصال كتلة غريبة، بحجم 5×6سم، من عنق مريض يبلغ من العمر 58 عامًا، كان يعاني وجودها في الجانب الأيمن منذ 8 سنوات.
وكشفت "صحة الطائف" لـ"سبق" أنه تم استئصال الكتلة بنجاح، وبدون أن يتأثر العصب الوجهي، أو تحدث أي مضاعفات أخرى -ولله الحمد-. وبعد الانتهاء من العملية تم إرسال الكتلة إلى مختبر التشريح النسيجي للتأكد من سلامتها.
وبيَّنت "صحة الطائف" أن المريض حالته مستقرة -ولله الحمد-؛ وغادر المجمع، على أن يقوم بمراجعات دورية بعيادة الوجه والفكين.
وأوضحت أنه تم إجراء العملية بعد عمل الفحوصات والأشعة المقطعية بالصبغة، وعمل تحاليل شاملة للدم؛ وبناء عليه قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية، استمرت أكثر من ساعتين.
يُشار إلى أن مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف أجرى خلال العام الماضي أكثر من 6906 عمليات جراحية، منها عمليات بالوجه والفكين.