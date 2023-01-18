فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف يستأصل كتلة من عنق "خمسيني" بحجم 5×6 سم

وكشفت "صحة الطائف" لـ"سبق" أنه تم استئصال الكتلة بنجاح، وبدون أن يتأثر العصب الوجهي، أو تحدث أي مضاعفات أخرى -ولله الحمد-. وبعد الانتهاء من العملية تم إرسال الكتلة إلى مختبر التشريح النسيجي للتأكد من سلامتها.