هطولات وأتربة ورياح قوية تضرب 9 مناطق.. و"الأرصاد" يحذّر من السيول وتدنٍ في الرؤية

منطقة عسير

تشهد منطقة عسير حالة مطرية متفاوتة تشمل محافظات رجال ألمع، محايل، النماص، بلقرن، تنومة، المجاردة، بارق، أبها، البرك، القحمة، حيث تبدأ الحالة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى التاسعة مساءً، وتتراوح بين أمطار خفيفة إلى غزيرة، تصحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام شبه كلي في مدى الرؤية، مع فرصة لتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.