هطولات وأتربة ورياح قوية تضرب 9 مناطق.. و"الأرصاد" يحذّر من السيول وتدنٍ في الرؤية

في تطور جوي لافت، أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهات متقدمة شملت تسع مناطق، متوقعًا هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة، تمتد من الجنوب حتى شمال البلاد، مع تحذيرات من جريان السيول وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية في عدد من المناطق.
منطقة عسير
تشهد منطقة عسير حالة مطرية متفاوتة تشمل محافظات رجال ألمع، محايل، النماص، بلقرن، تنومة، المجاردة، بارق، أبها، البرك، القحمة، حيث تبدأ الحالة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى التاسعة مساءً، وتتراوح بين أمطار خفيفة إلى غزيرة، تصحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام شبه كلي في مدى الرؤية، مع فرصة لتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.
منطقة مكة المكرمة
تسود أجواء ماطرة على محافظات الشفا، الطائف، أضم، بني يزيد، جدم، ميسان، يلملم، العرضيات، بهطولات تتفاوت بين خفيفة ومتوسطة، تبدأ من الظهر وتستمر حتى المساء، يصحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، مع احتمالية لجريان السيول في بعض الأودية.
منطقة الباحة
تشهد محافظات القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، الحجره، المخواة، فرعة غامد الزناد، قلوة أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تبدأ من منتصف النهار وتستمر حتى الثامنة مساءً، ترافقها رياح نشطة وصواعق رعدية وانخفاض في مدى الرؤية الأفقية.
منطقة جازان
تتعرض محافظات أحد المسارحة، الطوال، صامطة، الحرث، الداير، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب، بيش، صبيا، ضمد، أبو عريش لأمطار متوسطة إلى خفيفة تبدأ من الظهر وتستمر حتى التاسعة مساءً، مع نشاط في الرياح المثيرة للأتربة، وصواعق رعدية، وتساقط للبرد وجريان للسيول في بعض المواقع الجبلية.
منطقة الرياض
تشهد العاصمة وعددًا من المحافظات منها الزلفي، الغاط، المجمعة، ثادق، شقراء، مرات، الدوادمي، القويعية، عفيف نشاطًا في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، يبدأ من التاسعة صباحًا ويستمر حتى الرابعة عصرًا، مما يتسبب في تدنٍ للرؤية الأفقية بين 3 و5 كيلومترات.
منطقة القصيم
تشمل الحالة محافظات الأسياح، البدائع، البكيرية، الشماسية، النبهانية، المذنب، بريدة، عنيزة، عيون الجواء، العمار، حيث تنشط الرياح المثيرة للأتربة مع انخفاض في مدى الرؤية الأفقية إلى 3 كيلومترات، وتستمر حتى الرابعة عصرًا.
منطقة حائل
تسجل محافظات بقعاء، الشنان، حائل نشاطًا في الرياح المثيرة للأتربة، وتبدأ الحالة من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مع أجواء مغبرة على الطرق السريعة والمناطق المكشوفة.
منطقة الحدود الشمالية
تشهد رفحاء نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية ما بين 3 و5 كيلومترات، وتستمر الحالة حتى ساعات العصر.
منطقة الشرقية
تشهد محافظتا حفر الباطن والقرية العليا نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية وتكوّن عوالق ترابية على فترات متقطعة.
وشدد المركز الوطني للأرصاد على ضرورة متابعة التحديثات المستمرة عبر قنواته الرسمية، داعيًا إلى الحذر أثناء القيادة في الأجواء الماطرة والمغبرة، وتجنب عبور الأودية وقت جريان السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني حفاظًا على السلامة العامة.