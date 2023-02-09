شاهد.. القنفذة تودع الشهيد "المحمودي".. والمحافظ يقدم التعازي

من جهته قال شيخ قبائل بني يعلى والحسنة بمحافظة القنفذة الشيخ محمد بن حسين بيطلي العامري: إن استشهاد عمر وهو يدافع عن تراب الوطن وحدوده وسام فخر لنا جميعاً، مقدماً باسمه ونيابة عن أبناء قبيلته الشكر والعرفان لمقام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ولسمو ولي عهده الأمين ووزير الداخلية ونائب وزير الدفاع والطيران، على مشاعرهم النبيلة ومواساتهم للأسرة في مصابها، والتي كان وسيكون لها الأثر الكبير في تخفيف مصابهم الجلل، داعياً الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.