مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينهي معاناة عشريني مصاب بقطع في مجرى البول

شهد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، إجراء عملية نادرة ومعقدة، تم فيها بنجاح إعادة توصيل وترميم مجرى البول، لشاب "عشريني" تعرض لحادث مروري مروع، نتج عنه قطع للمجرى البولي وكسر بالحوض؛ ذكر ذلك "د. إيهاب السيد" استشاري جراحة المسالك البولية الحاصل على البورد السويدي في جراحة وترميم المسالك البولية، رئيس الفريق الطبي المعالج.
الذي قال: إن المصاب راجع المستشفى وهو فاقد للقدرة على التبول بصورة طبيعية، ومعتمدًا على قسطرة في البطن، إضافة إلى أنه كان يعاني من كسر في الحوض، تسبّب بدوره في أعراض حادة أخرى، مضيفًا: أن المراجع خضع لحزمة من الفحوصات؛ أبرزها تصوير الأشعة التصاعدية؛ لتحديد موضع الإصابة والقطع، وقد أظهرت الفحوصات أنه يعاني من قطع كامل في المجرى البولي، وبعد دراسة الحالة خلص الفريق الطبي إلى أن هناك ضرورة للتدخل الجراحي، وبعد اتخاذ الترتيبات اللازمة أُجريت له عملية معقّدة لإصلاح وإعادة توصيل وترميم مجرى البول، ومضت العملية بصورة سلسة ودون مضاعفات، وانتهت ولله الحمد بالنجاح التام.
واستطرد "د. إيهاب": أن المراجع تم تحويله من غرفة العمليات مباشرة إلى غرفة التنويم؛ حيث أمضى منوَّمًا نحو "48" ساعة تحسنت خلالها حالته الصحية؛ إذ تم تحويل القسطرة من البطن إلى مجرى البول الطبيعي. ووصف "د. إيهاب" العملية بأنها كانت معقدة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الحالات تحتاج إلى دقة عالية، ولا تُجْرَى إلا على يد فريق طبي متمرس، مضيفًا: أن نجاح العملية يمثل إضافة لنجاحات المستشفى.
الجدير بالذكر أن قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، الذي تم تشغيله مؤخرًا؛ حقّق العديدَ من النجاحات الطبية، وأجرى عمليات معقدة وأنهى بنجاح معاناة المراجعين؛ إذ تعمل به كفاءات طبية ذات تأهيل عالٍ وخبرات نوعية ممتازة، كما أن المستشفى الذي يعدّ الأحدث والأكبر بجدة، مزوّد بأحدث ما أنتجته التكنولوجيا الطبية من أجهزة طبية علاجية وتشخيصية؛ ما يجعله إضافة نوعية للرعاية الصحية ولمنظومة السياحة العلاجية بالمملكة.