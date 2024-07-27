مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينهي معاناة عشريني مصاب بقطع في مجرى البول

الذي قال: إن المصاب راجع المستشفى وهو فاقد للقدرة على التبول بصورة طبيعية، ومعتمدًا على قسطرة في البطن، إضافة إلى أنه كان يعاني من كسر في الحوض، تسبّب بدوره في أعراض حادة أخرى، مضيفًا: أن المراجع خضع لحزمة من الفحوصات؛ أبرزها تصوير الأشعة التصاعدية؛ لتحديد موضع الإصابة والقطع، وقد أظهرت الفحوصات أنه يعاني من قطع كامل في المجرى البولي، وبعد دراسة الحالة خلص الفريق الطبي إلى أن هناك ضرورة للتدخل الجراحي، وبعد اتخاذ الترتيبات اللازمة أُجريت له عملية معقّدة لإصلاح وإعادة توصيل وترميم مجرى البول، ومضت العملية بصورة سلسة ودون مضاعفات، وانتهت ولله الحمد بالنجاح التام.