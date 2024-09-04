أمانة العاصمة المقدسة تواصل إزالة الحواجز الخرسانية لتحسين المشهد الحضري

تواصل أمانة العاصمة المقدسة، جهودها لإزالة الحواجز الخرسانية المشوهة من الشوارع العامة، في إطار سعيها المستمر لتحسين المشهد الحضري والحد من التشوه البصري في العاصمة المقدسة، وتقديم خدمات بلدية عالية الجودة للسكان والزوار.
وباشرت فرق الأمانة أعمال إزالة الحواجز الخرسانية المؤقتة التي وُضعت سابقاً لتنظيم الحركة المرورية على امتداد الطريق الدائري الرابع، واستبدالها بحواجز عالية الجودة وفقاً للمعايير الهندسية المعتمدة. حيث تسهم هذه الخطوة في تعزيز السلامة والراحة لمرتادي الطرق، وتقليل المخاطر المرتبطة بالمركبات، إضافة إلى تحسين تجربة المشاة وتسوية الجزر الوسطية بالطرق العامة وترحيل المخلفات.
تجدر الإشارة إلى أن أمانة العاصمة المقدسة قامت بتنفيذ سلسلة من المبادرات لمعالجة مظاهر التشوه البصري، شملت إزالة مخلفات البناء، وإزالة اللوحات الدعائية المخالفة، ومعالجة الكتابات المشوهة للمظهر العام، وتنظيم وضع الباعة المتجولين، والتخلص من السيارات التالفة والمهملة في الشوارع والميادين.
كما شملت الجهود إصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة، وصيانة أعمدة الإنارة، وتنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تعزيز جمالية العاصمة المقدسة، وتوفير بيئة حضرية أكثر جاذبية وراحة للجميع.