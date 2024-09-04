أمانة العاصمة المقدسة تواصل إزالة الحواجز الخرسانية لتحسين المشهد الحضري

تجدر الإشارة إلى أن أمانة العاصمة المقدسة قامت بتنفيذ سلسلة من المبادرات لمعالجة مظاهر التشوه البصري، شملت إزالة مخلفات البناء، وإزالة اللوحات الدعائية المخالفة، ومعالجة الكتابات المشوهة للمظهر العام، وتنظيم وضع الباعة المتجولين، والتخلص من السيارات التالفة والمهملة في الشوارع والميادين.