توزيع أول مياه بحر محلاة معبَّأة في العالم خلال ملتقى إعلام الحج

وبدأ جناح "الهيئة" في استقبال زائريه من إعلاميين ومسؤولين من دول العالم كافة، لتسليط الضوء على مسؤوليات الهيئة في تعزيز أمن المياه ومواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه، واستعراض أدوار قطاعات منظومة المياه في المملكة كافة، وإسهاماتها لإنجاح حج هذا العام، وتقديم تحديثات يومية عن أعمال قطاعات المنظومة، وتوفير المعلومات والبيانات والإحصائيات كافة لوسائل الإعلام والإعلاميين لتغطية أنشطتها، وإثراء المحتوى الإعلامي لتغطية موسم حج هذا العام، بما يعكس جهود حكومة المملكة، وحرصها على راحة ضيوف الرحمن وأمن الحج وأداء المناسك بكل يسرٍ وطمأنينة.