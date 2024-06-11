توزيع أول مياه بحر محلاة معبَّأة في العالم خلال ملتقى إعلام الحج

تشارك الهيئة السعودية للمياه في ملتقى إعلام الحج 1445، الذي انطلقت أعماله أمس، ويستمر حتى العاشر من ذي الحجة، في إطار مواكبتها تسليط الضوء على جاهزية قطاعات منظومة المياه في المملكة لموسم حج هذا العام، وتعزيزاً لجهودها في خدمة ضيوف الرحمن وضمان أمن الإمداد في منطقة مكة المكر مة والمشاعر المقدّسة، وفق أعلى المعايير وأحدث التقنيات الصديقة للبيئة.
وبدأ جناح "الهيئة" في استقبال زائريه من إعلاميين ومسؤولين من دول العالم كافة، لتسليط الضوء على مسؤوليات الهيئة في تعزيز أمن المياه ومواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه، واستعراض أدوار قطاعات منظومة المياه في المملكة كافة، وإسهاماتها لإنجاح حج هذا العام، وتقديم تحديثات يومية عن أعمال قطاعات المنظومة، وتوفير المعلومات والبيانات والإحصائيات كافة لوسائل الإعلام والإعلاميين لتغطية أنشطتها، وإثراء المحتوى الإعلامي لتغطية موسم حج هذا العام، بما يعكس جهود حكومة المملكة، وحرصها على راحة ضيوف الرحمن وأمن الحج وأداء المناسك بكل يسرٍ وطمأنينة.
وشهدت مشاركة "الهيئة السعودية للمياه" توزيع عبوات من أول مياه بحر محلاة معبّأة في العالم يتم إنتاجها من منظومة الشعيبة 4 مُعززة بعنصر "المغنيسيوم" المستخلص بتقنية النانو عبر أغشية متناهية الدقة، ويواصل الملتقى استقبال زائريه وتقديم الخدمات الإعلامية كافة لوسائل الإعلام يومياً من الثانية عشرة ظهراً حتى الثامنة مساءً.