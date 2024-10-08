نجران.. إزالة 10869 طناً من النفايات خلال شهر سبتمبر

وأوضحت "الأمانة"، أنه جرى تنظيف 6292 حاوية نظافة، إضافة إلى الكنس الآلي لـ 2158638 متراً طولياً للطرق، وغسل 4231 متراً طولياً للأرصفة، وكنس يدوي لـ 205571 متراً طولياً، ورفع 16462 متراً مكعباً من النفايات ذات الحجم الكبير، ورفع 21983 متراً مكعباً من مخلفات البناء مجهولة المصدر، و1124 متراً مكعباً من مخلفات إسطبلات الخيول، وقص 17789 متراً طولياً من الحشائش.