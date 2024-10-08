نجران.. إزالة 10869 طناً من النفايات خلال شهر سبتمبر

أزالت أمانة منطقة نجران؛ ممثلة بالإدارة العامة للنظافة، خلال شهر سبتمبر الماضي، 10869 طناً من النفايات، شملت معظمها النفايات المنزلية والتجارية بأحياء المدينة وضواحيها، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الصحة العامة.
وأوضحت "الأمانة"، أنه جرى تنظيف 6292 حاوية نظافة، إضافة إلى الكنس الآلي لـ 2158638 متراً طولياً للطرق، وغسل 4231 متراً طولياً للأرصفة، وكنس يدوي لـ 205571 متراً طولياً، ورفع 16462 متراً مكعباً من النفايات ذات الحجم الكبير، ورفع 21983 متراً مكعباً من مخلفات البناء مجهولة المصدر، و1124 متراً مكعباً من مخلفات إسطبلات الخيول، وقص 17789 متراً طولياً من الحشائش.
وأكّدت "أمانة نجران"، مواصلة فرق النظافة أعمالها في نقل النفايات والتخلص منها، وفق الاشتراطات الخاصة، المتوافقة مع خطط الأمانة في تحقيق الاستدامة، وتحسين جودة الحياة في جميع أرجاء المدينة والمنطقة.