اتفاقية بين "ترابط الشرقية" و"نزل الأنصاري" لتوفير 10 آلاف ليلة للمرضى الأشد احتياجًا

وبيّن ناصر بن عبدالعزيز الأنصاري، أن القطاع غير الربحي يعيش مرحلة جديدة يتعاظم فيها الأثر الاجتماعي والاقتصادي، بفضل الله أولًا ثم ما أوْلته حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- من رعاية واهتمام؛ مؤكدًا أهمية دعم العمل الخيري والإنساني.