اتفاقية بين "ترابط الشرقية" و"نزل الأنصاري" لتوفير 10 آلاف ليلة للمرضى الأشد احتياجًا

وقّعت الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية (ترابط)، اتفاقية تعاون مع "الأنصاري لخدمة المجتمع"؛ بهدف توفير 10 آلاف ليلة للمرضى الأشد احتياجًا بالمنطقة ومرافقيهم في نزل الأنصاري الخيري، بتكلفة بلغت 2.500.000 ريال.
جاء ذلك على هامش ملتقى الصحة العالمي 2024 وعلى منصة القطاع الصحي غير الربحي.
وتهدف الجمعية إلى تقديم الخدمات المساندة للمرضى الأشد احتياجًا من الإسكان والنقل والمواصلات والأجهزة الطبية منذ تأسيسها عام 2011م، من خلال إطلاق وتبني المبادرات وبناء العلاقات مع مختلف قطاعات المجتمع؛ بهدف التخفيف على المرضى، بما يتوافق مع مستهدفات برنامجيْ جودة الحياة، والتحول الوطني، لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وبيّن ناصر بن عبدالعزيز الأنصاري، أن القطاع غير الربحي يعيش مرحلة جديدة يتعاظم فيها الأثر الاجتماعي والاقتصادي، بفضل الله أولًا ثم ما أوْلته حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- من رعاية واهتمام؛ مؤكدًا أهمية دعم العمل الخيري والإنساني.
بدورها، بيّنت الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتورة فاطمة البخيت، الدور الرائد للجمعية في تحسين جودة حياة المرضى والمتمثلة في برامج الإسكان والإيواء وتأمين الأجهزة الطبية وخدمات النقل الطبي بجودة عالية.
وأوضحت "البخيت" أن جهود "الأنصاري" لخدمة المجتمع جاءت داعمًا لاستمرارية العطاء وتقديم الخدمات المساندة في الجمعية، وشكرت وزير الصحة على رعايته لهذا الملتقى الذي يعد منصةً عالميةً تجمع نخبة الكفاءات الصحية والشركات المتخصصة؛ إذ نسعى من خلالها إلى بناء جسور التعاون وتبادل أحدث الخبرات؛ سعيًا لتطوير خدمات القطاع الصحي غير الربحي بأفضل الممارسات الصحية.