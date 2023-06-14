"يلو" تعطي التكييف أولوية قصوى في مركباتها لمواجهة الصيف

تحرص شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" على أن تكون دائماً في الموعد مع عملائها، لتقديم أفضل خدمة ممكنة في مختلف الظروف؛ ومع دخول فصل الصيف بدرجات حرارته المرتفعة في معظم مناطق المملكة، يعكف فريق الصيانة والمراقبة في الشركة على التأكد بصورة دورية من كفاءة أجهزة التكييف في سيارات الشركة وأنها تقدم أفضل أداء، حيث يتم التأكد من ذلك قبل تسليم المركبات للعملاء وعند استلامها منهم، ولا يقتصر الأمر على التكييف داخل المقصورات، فمن النقاط التي أيضاً يتم التركيز عليها أثناء فصل الصيف نظام تبريد المحرك وكافة الأجزاء التي يمكن أن تؤثر عليها حرارة الطقس.
وعن ذلك تحدث الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد النجران قائلاً: نملك خبرة تراكمية من تقديم الخدمات لعملائنا ونحرص دائماً أن تكون سياراتنا في أفضل صورة وقمة أدائها عند تسليمها للعملاء، ومما لا شك فيه أن درجات الحرارة العالية التي تشهدها بلادنا في فصل الصيف تزيد من أهمية أجهزة التكييف داخل المقصورة وأنظمة التبريد للمحرك، وهي من النقاط التي يتم التركيز عليها بشكل كبير مع باقي نقاط المراجعة الأخرى التي يتم التدقيق فيها قبل تسليم السيارات لضمان أفضل درجات الأداء التي يحصل عليها العملاء عند استخدام سيارات "يلو".
يذكر أن "يلو" لديها أكثر من 90 فرعاً تغطي مدن ومطارات مختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تواجدها في الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، وترتبط بشراكات استراتيجية عالمية تتيح للعملاء حجز سيارتك عبر +140 دولة بأكثر من 3800 فرع.
وتتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجالها، وتوفر "يلو" لعملائها مفهوماً يتجاوز الخيال، ليس مجرد سيارة بل خدمة تناسب احتياجاتك ورغباتك ونأخذ في الاعتبار كل خطوة في رحلتك لجعلها أسهل وأسرع.
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