"يلو" تعطي التكييف أولوية قصوى في مركباتها لمواجهة الصيف

تحرص شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" على أن تكون دائماً في الموعد مع عملائها، لتقديم أفضل خدمة ممكنة في مختلف الظروف؛ ومع دخول فصل الصيف بدرجات حرارته المرتفعة في معظم مناطق المملكة، يعكف فريق الصيانة والمراقبة في الشركة على التأكد بصورة دورية من كفاءة أجهزة التكييف في سيارات الشركة وأنها تقدم أفضل أداء، حيث يتم التأكد من ذلك قبل تسليم المركبات للعملاء وعند استلامها منهم، ولا يقتصر الأمر على التكييف داخل المقصورات، فمن النقاط التي أيضاً يتم التركيز عليها أثناء فصل الصيف نظام تبريد المحرك وكافة الأجزاء التي يمكن أن تؤثر عليها حرارة الطقس.