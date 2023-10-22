جمعية كهاتين بفرع الطائف تقدم فعالية التوعية من سرطان الثدي تحت شعار "رايتك وردية"

وأفاد مدير فرع الجمعية بالطائف الأستاذ علي العسيري بأن الجمعية تحرص على المشاركة في مثل هذه الفعاليات التوعوية والتي تهدف إلى زيادة الوعي الصحي لدى أمهات الأيتام والوقاية من جميع الأمراض التي قد تؤثر على حياتهم.