جمعية كهاتين بفرع الطائف تقدم فعالية التوعية من سرطان الثدي تحت شعار "رايتك وردية"

أقامت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "كهاتين" بفرع الطائف بالتعاون مع إدارة البرامج الصحية بالتجمع الصحي بالطائف لقاء بشعار "رايتك وردية" بمناسبة حملة التوعية بسرطان الثدي، بحضور عدد من أمهات الأيتام ومنسقة البرنامج الوطني للوقاية والتوعية الأستاذة خيرية الخديدي وبمشاركة المستشارة الطبية الدكتورة ظلال الخالدي، وذلك تحقيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية وحرصاً على إحاطة أمهات الأيتام بطرق الوقاية منه.
وأفاد مدير فرع الجمعية بالطائف الأستاذ علي العسيري بأن الجمعية تحرص على المشاركة في مثل هذه الفعاليات التوعوية والتي تهدف إلى زيادة الوعي الصحي لدى أمهات الأيتام والوقاية من جميع الأمراض التي قد تؤثر على حياتهم.
وتضمن البرنامج محاضرات توعوية عن أهمية نشر الوعي الصحي بكل ما يتعلق بمرض سرطان الثدي من حيث عوامل الخطورة، كيفية تجنبها، الأعراض والعلامات المبكرة، الوقاية وطرق الكشف المبكر عن سرطان الثدي.