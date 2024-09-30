ندوة بمعرض الرياض الدولي للكتاب تناقش كيفية قراءة التراث الأدبي

واستُهِلت الندوة التي أدارها الدكتور سعود اليوسف، بسؤال عن القراءة المثمرة للتراث، أجاب عنه أستاذ الأدب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقًا الدكتور عبدالله بن سليم الرشيد؛ حيث عرّف التراث بأنه كل ما يُبقيه المرء بعده، ونَصّ على أن التراث المراد قراءته هنا هو الذي يمتد إلى 12 قرنًا وأكثر؛ لافتًا النظر إلى أنه لا بد للمتصدي لدراسة أو قراءة التراث، أن يتسلح بالاستقصاء والشمول، ثم الفحص والتأمل والنقد.