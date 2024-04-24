"آل الشيخ" يعلن أول حدث لـ"موسم الرياض" خارج السعودية في لوس أنجلوس.. أغسطس المقبل

ويسعى كروفورد (40-0، 31 ضربة قاضية) ليصبح بطلاً عالمياً في أربع فئات وزنية عندما ينتقل للوزن الخفيف الوسط (154 رطلاً) بعد أن تمكن من السيطرة على فئة Welterweight بفوزه المذهل بالضربة القاضية على إيرول سبينس ليتوج ببطولة "بطل بلامنازع" في 147 رطلاً في لاس فيغاس يوليو الماضي، والنجم من أوماها نجح في فئتي الوزن الخفيف السوبر والوزن الخفيف، والآن يسعى للانتصار في الفئة الرابعة لتعزيز مكانته كأحد أعظم الملاكمين في التاريخ، أما مادريموف (10-0-1، 7 ضربة قاضية) فهو البطل الذي يقف في طريق كروفورد، إذ يدافع البطل الأوزبكي عن لقبه للمرة الأولى ضد أصعب المنافسين الممكنين بعد أن فاز بالحزام بأسلوب مذهل في آخر مباراة له في السعودية، وخاض الشاب البالغ من العمر 29 عاماً مباراته ضد ماغوميد كوربانوف للفوز باللقب في الرياض في مارس، وتمكن من إيقاف الروسي في الجولة الخامسة ليواصل سلسلة انتصاراته المثيرة في مسيرته المحترفة.