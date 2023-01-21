مشاهد مذهلة.. "3 أيام من حياة المذنب الأخضر" منذ 50 ألف عام

واكتشف المذنب C / 2022 E3 ZTF من قبل علماء الفلك بمرفق زويكي العابر "Zwicky Transient Facility أو ZTF"، في مرصد بالومار في كاليفورنيا لأول مرة خلال مروره بالمشتري في مارس من العام الماضي، عندما كان على بعد 399 مليون ميل "643 مليون كيلومتر" من الشمس.