مشاهد مذهلة.. "3 أيام من حياة المذنب الأخضر" منذ 50 ألف عام

أنتج المذنب الأخضر اللامع مجموعة الصور البديعة، وهو مسرع نحو أقصر مسافة له خلال اقترابه من الأرض الشهر المقبل.
واكتشف المذنب C / 2022 E3 ZTF من قبل علماء الفلك بمرفق زويكي العابر "Zwicky Transient Facility أو ZTF"، في مرصد بالومار في كاليفورنيا لأول مرة خلال مروره بالمشتري في مارس من العام الماضي، عندما كان على بعد 399 مليون ميل "643 مليون كيلومتر" من الشمس.
ووفق "روسيا اليوم": فإن الفترة المدارية الطويلة للمذنب تعني مقدار الوقت المستغرق لإكمال مدار واحد له حول الشمس، أن C / 2022 E3 ZTF لم يُر من الأرض منذ نحو 50 ألف عام.
ومع اقتراب المتجول الجليدي من الحضيض "أقرب نقطة له إلى الأرض" في 2 فبراير، كان المصورون الفلكيون في جميع أنحاء العالم يلتقطون صورًا للمذنب الأخضر المذهل.
وكشفت إحدى الصور التي قدّمها سوماديب موخيرجي من كولكاتا بالهند، عما يسميه المصور "ثلاثة أيام في حياة مذنب" تمتدّ من 27 ديسمبر إلى 29 ديسمبر 2022.
والتقط موخيرجي الصور باستخدام تلسكوب تاكاهاشي FSQ-106ED وكاميرا FLI PL16083 مع مرشحات Astrodon LRGB، وتكوّن الصور الثلاث مجتمعة "ثلاثة أيام في حياة مذنب"، وتم تصويرها بثلاث تعريضات مدتها 240 ثانية.
وتم إجراء المعالجة اللاحقة باستخدام برنامج Pixinsight.
والتقطت الصور في مرصد IC الفلكي في صحراء تابيرناس بإسبانيا، وهي منطقة "تضمّ أكبر عدد من الليالي الصافية في أوروبا القارية"؛ وفقًا لموقع المرصد على الإنترنت.
ويمثل المرصد جزءًا من Telescope Live، وهي شبكة عالمية من التلسكوبات الروبوتية ذات الدرجة الاحترافية التي يمكن "تأجيرها" لجلسات علم الفلك عن بُعد.
وقال موخيرجي، وفق موقع ProfoundSpace.org: "تلتقط الصورة حركة المذنب C / 2022 E3 ZTF على مدار ثلاثة أيام "27 و28 و29 ديسمبر 2022" في سماء الليل.