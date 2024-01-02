"الموارد البشرية" تحصد درعَ الاستحقاق الذهبي عن "الوزارات" في "رواد الاستحقاق المحاسبي"

حصلت وزارةُ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على المركز الأول ودرع الاستحقاق الذهبي، بوصفها أولَ جهة حكومية عن فئة الوزارات في برنامج "رواد الاستحقاق المحاسبي"؛ وذلك نظير تميُّز الوزارة في مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي من خلال إصدار القوائم المالية الانتقالية للعام المالي 2022م، وتحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية المالية.
ويأتي فوز الوزارة بالمركز الأول تحقيقًا لما تسعى له رؤية المملكة 2030 من تحوّل الجهات الحكومية من مبدأ "الأساس النقدي" إلى مبدأ "المحاسبة على أساس الاستحقاق" في القطاع العام؛ حيث تسعى المملكة إلى تحقيق المشروع الوطني الاستراتيجي عبر إصدار مركز مالي موحّد على مستوى الدولة لتحسين العمليات المالية لدى الجهات الحكومية.
ويُسهم مشروع التحوّل إلى أساس الاستحقاق المحاسبي الذي يأتي وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام؛ في توفير معلومات متكاملة ودقيقة وملائمة عن الجانب المالي والتنظيمي لدى الجهات الحكومية، ونتائج الأنشطة والتدفقات النقدية لديها، وتعزيز الرقابة على الإيرادات والمصروفات والأصول والالتزامات، وتطوير الإدارات المالية في الجهات الحكومية ودعم اتخاذ القرارات.