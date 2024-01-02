"الموارد البشرية" تحصد درعَ الاستحقاق الذهبي عن "الوزارات" في "رواد الاستحقاق المحاسبي"

ويأتي فوز الوزارة بالمركز الأول تحقيقًا لما تسعى له رؤية المملكة 2030 من تحوّل الجهات الحكومية من مبدأ "الأساس النقدي" إلى مبدأ "المحاسبة على أساس الاستحقاق" في القطاع العام؛ حيث تسعى المملكة إلى تحقيق المشروع الوطني الاستراتيجي عبر إصدار مركز مالي موحّد على مستوى الدولة لتحسين العمليات المالية لدى الجهات الحكومية.