"منصة جامعة حائل" تحصل على مركز متقدم عالميًّا في (WSIS) 2023

حصلت جامعة حائل على مركز متقدم ضمن أفضل 5 مشروعات في التعليم الإلكتروني على مستوى العالم، في القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2023 (WSIS)، عن مشروع عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني بالجامعة منصة جامعة حائل للتعليم الإلكتروني.
وتعمل المنصة بخصائص الذكاء الاصطناعي، وتتيح الجامعة من خلالها الدورات التدريبية لمنسوبيها والطلبة والمجتمع (طلابًا، موظفين، عاطلين عن العمل) والتي بتدشينها وتطبيقها على أرض الواقع، ستوفر المحتوى التدريبي، وتسهم في مساعدة المشتركين برسـم المسـار لتطوير المعرفة، استنادًا إلى ميولهم الشخصية، وتقيس مدى التقدم في المعرفة، وتقـدم الاقتراحات لتطوير المعرفة بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة لكل مستفيد منها.
ويهدف المشروع إلى إعداد وتأهيل أفراد المجتمع لسوق العمل وتنمية قادة المجتمع والقدرات.
تجدر الإشارة إلى أن المنصة تستسقي بياناتها من قاعدة بيانات مركزية توفر الأدوات اللازمة لإدارة الدورة التعليمية بطريقة إلكترونية متكاملة للمستفيد، مزودة بأحدث التقنيات بما يتماشى مع أفضل الممارسات، وقابلة للتوسيع وقابل للتطوير.
وتعمل المنصة على زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف التشغيلية مع إمكانية تطوير كفاءة وقدرات النظام الأساسي بأقل جهد وتكلفة، كما توفر حفظ البيانات التاريخية؛ لمتابعة جميع الأحداث على المنصة والتي لها دور فعال في تحليل هذه البيانات وتقييم الأداء وتسهيل عملية اتخاذ القرار في تحسين تجربة التعلم الإلكتروني.
وتتميز المنصة بأدوات الاتصال والتفاعل المباشر مع المستفيدين لتلقي الاقتراحات والأفكار والشكاوى ومتابعتها واستقطاب الموارد والتوظيف.