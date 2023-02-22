"منصة جامعة حائل" تحصل على مركز متقدم عالميًّا في (WSIS) 2023

وتعمل المنصة بخصائص الذكاء الاصطناعي، وتتيح الجامعة من خلالها الدورات التدريبية لمنسوبيها والطلبة والمجتمع (طلابًا، موظفين، عاطلين عن العمل) والتي بتدشينها وتطبيقها على أرض الواقع، ستوفر المحتوى التدريبي، وتسهم في مساعدة المشتركين برسـم المسـار لتطوير المعرفة، استنادًا إلى ميولهم الشخصية، وتقيس مدى التقدم في المعرفة، وتقـدم الاقتراحات لتطوير المعرفة بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة لكل مستفيد منها.